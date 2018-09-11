В Тольятти легковушка сбила ребенка-велосипедиста

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10 сентября в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомашиной «Лада» (водительский стаж 28 лет), двигался по жилой зоне со стороны улицы 70 лет Октября в направлении Южного шоссе. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на велосипедиста 2005 года рождения, пересекавшего проезжую часть без сопровождения взрослых. В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает облМВД.