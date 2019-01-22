В Тольятти ищут водителя, столкнувшегося с автобусом
22 января 2019 09:12
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В больницу Тольятти с различными ушибами обратился мальчик. Установлено, что 18 января 2019 года в 08-15 час. водитель, управляя автомобилем, данные которого устанавливаются, двигаясь по кольцевой развязке в районе дома № 104 по улице Автостроителей, при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, в результате чего допустил столкновение с пассажирским автобусом «МАЗ-103465» под управлением 54-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. После чего водитель, данные которого устанавливаются, с места ДТП скрылся. В результате аварии 13-летний мальчик - пассажир автобуса, который в момент ДТП стоял в середине салона и держался за поручень, самостоятельно обратился в лечебное учреждение. После обследования ему было назначено амбулаторное лечение.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: 8(8482)22-80-05, 8(8482)93-60-61, 02 (102) или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.
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