В Тольятти ищут мужчину, который пытался повредить камеры видеонаблюдения

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15 января в период времени с 13:00 до 13:20 на 14-ом этаже дома № 29 по улице Ярославской Комсомольского района города Тольятти, неизвестный мужчина попытался повредить камеры видеонаблюдения, установленные на этаже.Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35-40 лет, похож на кавказца, рост 170-175 см., среднего телосложения, на лице была борода с проседью.Был одет: куртка синего цвета до пояса, джинсы синего цвета, кроссовки темного цвета сзади подошва белого цвета, на голове была одета шапка черного цвета с серыми горизонтальными полосками.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по тел.: в ОДЧ ОП № 23 УМВД России по г. Тольятти тел. 8(8482)24-50-02; 93-47-43 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).