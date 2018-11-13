В Тольятти иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

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Сегодня, 13 ноября, в 07:45 в Тольятти водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Круз», двигался по Московскому проспекту со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Дзержинского. По предварительной версии полицейских, в пути следования, в районе дома №13, автолюбитель допустил наезд на женщину 1965 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована, сообщает облМВД.