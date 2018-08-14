В Тольятти иномарка Renault Duster врезалась в остановку

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Еще одно ДТП произошло вечером 13 августа в Тольятти. Водитель 1960 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-2111», двигался по Поволжскому шоссе, со стороны Обводного шоссе. При перестроении он не предоставил преимущество в движении, создал помеху для движения другого транспортного средства, в результате чего водитель «Renault Duster», которая двигалась в прямом попутном направлении, для избегания столкновения изменила направление движения автомашины и врезалась в бордюрный камень, остановку общественного транспорта и дерево, с последующим опрокидыванием транспортного средства.В результате ДТП пострадали водитель автомашины «Renault Duster», женщина 1979 года рождения получила травмы руки, и её пассажир, женщина 1952 года рождения, которая получила травму головы и руки. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.