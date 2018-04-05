В Тольятти иномарка Datsun ON-DO врезалась в контактную опору

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4 апреля днем в Тольятти мужчина 1939 года рождения, управляя автомашиной «Datsun ON-DO», двигался по Лесопарковому шоссе в направлении улицы Спортивной. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 42 по Лесопарковому шоссе, водительнарушил расположение транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на контактную опору. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины «Datsun ON-DO», 79-летняя женщина была госпитализирована с травмами рук и ноги.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.