В Тольятти грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагонов

260

По версии следствия, с 1 июня 2017 года обвиняемый, состоящий в должности грузчика является ответственным за соблюдение техники безопасности при разгрузке железнодорожных вагонов.Так,17 сентября 2017 года он в нарушение инструкции по охране труда для рабочего, занятого на разгрузке железнодорожных вагонов допустил рабочего к осуществлению работ по разгрузке железнодорожных вагонов, не проведя ему до начала работы непосредственно на рабочем месте первичного инструктажа по безопасным приемам выполнения работ, не снабдил его специальной одеждой и обувью, а также средствами индивидуальной защиты, не проверил наличие и исправность погрузочно-разгрузочного инвентаря и инструмента.Он же допустил рабочего к открытию крышки люков вагонов со щебнем на железнодорожном тупике, не имеющего опыта выполнения данных работ, в результате чего произошло падение на рабочего крышки люка вагона, что привело к получению травм, не совместимых с жизнью.Учитывая то, что грузчик подозревается в преступлении, которое относится к преступлениям средней тяжести, возместил потерпевшей ущерб, к уголовной ответственности привлекается впервые, следствием направлено ходатайство в Федеральный суд Комсомольского района города Тольятти для рассмотрения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.