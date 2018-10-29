В Тольятти горела остаточная газовоздушная смесь на неэксплуатируемой АЗС

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28 октября к огнеборцампоступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, ул.БотаническаяГорела остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре на неэксплуатируемой АЗС .На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.