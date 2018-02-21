В Тольятти горела крыша дома на 60 кв. метрах

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Накануне, 20 февраля по адресу: г. о. Тольятти, Центральный р-н, ул. Уральская, произошел пожар.Горела кровля частного дома на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.