В Тольятти горела крыша ангара на 500 м2

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Накануне, 5 ноября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, Южное шоссеГорела крыша ангара на 500 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар тушили около двух часов, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.