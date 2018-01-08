В Тольятти горел снегоход и вещи в гараже

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Днем в воскресенье, 7 января по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Офицерская, произошел пожар. Горел снегоход и домашние вещи в гараже на 12 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человек личного состава и 8 единиц техники.Они справились с огнем за четверть часа.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.