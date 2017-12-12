Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
В начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад были на втором месте.
Самарская губерния опустилась на 15 место по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов РФ
14-м претендентом на пост главы города стал руководитель отдела ООО «Профессиональная система продаж»
14-м претендентом на пост главы города стал руководитель отдела ООО «Профессиональная система продаж»
В репертуаре театра русская и зарубежная классика, современная драматургия. Театр является многократным лауреатом и победителем российских и зарубежных театральных фестивалей и конкурсов.
Первый муниципальный театр «Самарская площадь» отпразднует 30-летний юбилей
Олимпийцы сегодня примут окончательное решение об участии в Олимпиаде Спортсмены намерены выступить ради болельщиков.
Олимпийцы сегодня примут окончательное решение об участии в Олимпиаде
Тольяттинец украл из аптеки дорогой медицинский препарат Ранее мужчину уже судили.
Тольяттинец украл из аптеки дорогой медицинский препарат
В России сегодня отмечается День Конституции Праздник создан в 1994 году.
В России сегодня отмечается День Конституции
Названо слово года по версии американского словаря Им оказался феминизм.
Названо слово года по версии американского словаря
сегодня  Вторник, 12 декабря, 15:38
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 59.23
-0.05
EUR 69.8
0.16
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти Лада Калина сбила женщину на "зебре"

12 декабря 2017 13:27
89
В Тольятти Лада Калина сбила женщину на
Пострадавшая получила травму ноги.

Вечером 11 декабря мужчина 1973 года рождения, управляя автомашиной Лада Калина, двигался по улице Борковской со стороны Южного шоссе. По предварительной информации полицейских, водитель в районе дома № 64 по улице Борковская, сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 39-летняя женщина, которая была доставлена в больницу с травмой ноги. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 декабря 2017  17:38
Это первые финансовые требования к немецкому концерну в рамках спора из-за поставки турбин в Крым.
«Дочка» Siemens в России подала в суд на германский концерн
 Это первые финансовые требования к немецкому концерну в рамках спора из-за поставки турбин в Крым.   Закон
175
9 декабря 2017  13:28
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.
Суд признал банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.  Закон
345
9 декабря 2017  12:45
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Военный прокурор объяснил сохранение званий осужденным за взятки генералам
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.  Закон
326
8 декабря 2017  16:50
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.
Прокурора Безенчукского района Самарской области ФСБ задержала за взятку
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не... Закон
452
7 декабря 2017  16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.
СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать помощь в поисках насильника девушек
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.   Закон
497
6 декабря 2017  20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.
ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.  Закон
517
6 декабря 2017  11:48
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией Об этом сообщает прокуратура города.
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
324
Весь список
Происшествия
12 декабря 2017  13:35
В здании самарского ЖД-вокзала умер мужчина Устанавливают причину трагедии.
В здании самарского ЖД-вокзала умер мужчина
 Устанавливают причину трагедии. Происшествия
163
12 декабря 2017  13:27
В Тольятти Лада Калина сбила женщину на
В Тольятти Лада Калина сбила женщину на "зебре"
Пострадавшая получила травму ноги. Происшествия
88
12 декабря 2017  13:06
В Жигулевске водитель сбил 10-летнего мальчика Тот стоял у края дороги.
В Жигулевске водитель сбил 10-летнего мальчика
Тот стоял у края дороги. Происшествия
83
Весь список
Криминал
12 декабря 2017  13:55
Тольяттинец украл из аптеки дорогой медицинский препарат Ранее мужчину уже судили.
Тольяттинец украл из аптеки дорогой медицинский препарат
Ранее мужчину уже судили. Криминал
88
12 декабря 2017  13:21
В Самаре из тайника пенсионерки пропали золотые украшения, задержана племянница пострадавшей Она проживала вместе со своей тетей и знала о месте хранения золота.
В Самаре из тайника пенсионерки пропали золотые украшения, задержана племянница пострадавшей
Она проживала вместе со своей тетей и знала о месте хранения золота.  Криминал
78
12 декабря 2017  11:53
В Оренбургской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, похищавших автомашины в Самаре Всего молодые люди причастны к хищению семи автомашин марки Нива из разных регионов.
В Оренбургской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, похищавших автомашины в Самаре
Всего молодые люди причастны к хищению семи автомашин марки Нива из разных регионов. Криминал
92
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5485
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2026
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8929
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2677
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10423
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3055
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2500
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1657
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2020
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1918
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1609
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3243
Весь список

Мероприятия
Финал лиги КВН трудовой молодежи пройдет в Самаре
Самарский зоопарк отметит Международный день обезьян
В СОУНБ откроется юбилейная выставка авторской куклы «Пять историй старого дома»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти ночью утонула женщина

1363

Еще одна женщина примет участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Самары

1276

Самара: какие организации отвечают за уборку дорог, тротуаров, дворов, посадочных площадок остановок и других территорий в городе

500
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1663

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1496
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда