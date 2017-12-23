В Тольятти Лада Калина насмерть сбила пешехода

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Авария произошла вечером 22 декабря в городе Тольятти. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА-Калина», двигаясь по ул.Громовой со стороны ул.Базовой в направлении ул.Матросова, в районе опоры 203 допустил наезд на пешехода – мужчину 1957 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, в границах нерегулируемого перекрёстка, при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.