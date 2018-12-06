В Тольятти 95 человек тушили пожар на 250 метров

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5 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Северная.Горело складское помещение на 250 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 95 человек личного состава и 18 единиц техники.Пожар тушили почти четыре часа. Тушение пожара осложнялось тем, что склад был с лакокрасочными материалами, внутри помещения примерно каждые 2 минуты от высокой температуры взрывались бочки с краской. Это представляло угрозу для пожарных. В связи с этим они не могли работать внутри помещения, ликвидировали пожар с безопасного расстояния.Причина возгорания и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.