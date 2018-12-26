В Сызранском районе водитель сбил женщину и уехал

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24 декабря в семь часов сорок минут неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством в условиях снегопада при начале движения от дома №22 по ул. Кооперативная п. Варламово Сызранского района, совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся. Травмированная женщина обратилась в лечебное учреждение и была госпитализирована.Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: (8464)33-38-66, 020 (102), обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова 50, каб.13.