В Сызранском районе водитель автоцистерны осужден за хищение топлива из нефтепровода

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Судом установлено, что в августе 2017 года водитель автомашины «Камаз» АО «Транснефть-Дружба», выполняя свои обязанности на территории ЛПДС «Журавлинская» в п. Журавлевский Сызранского района, во время ремонтных работ закачивал в цистерну топливо из вреза трубы нефтепровода. Затем он сливал из цистерны автомашины лишь часть топлива, а оставшуюся часть вывозил и реализовывал, распоряжаясь похищенным по своему усмотрению. Всего мужчина таким способом похитил 4 749 литров дизельного топлива на общую сумму 176 662 рубля.Подсудимый ранее не судим, в содеянном раскаялся, полностью возместил причиненный им ущерб.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в общей сумме 30 000 рублей.Приговор суда вступил в законную силу, сообщает облпрокуратура.