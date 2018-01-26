В Сызранском районе в ДТП с Mitsubishi Lancer и двумя Scania погибла женщина
26 января 2018 12:38
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ДТП произошло вечером 25 января в Сызранском районе. Мужчина 1975 года рождения, управляя автомашиной «Mitsubishi Lancer», двигался по автодороге М-5 «Урал», в направлении города Самары.
По предварительной информации полицейских, на 875 км. данной автодороги, водитель в условиях снегопада, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и в результате чего допустил наезд на стоящий по правой стороне по ходу движения обочине автомашину «Scania» с полуприцепом.
После столкновения автомашину «Mitsubishi Lancer» развернуло на проезжей части и произошло столкновение с еще одной автомашиной «Scania», двигавшейся в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомашины «Mitsubishi Lancer» - женщина 1979 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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