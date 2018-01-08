В Сызрани загорелся автомобиль Фольксваген

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В ночь на 8 января МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Фольксваген», припаркованного возле д. 2 по ул. Ф. Энгельса г. Сызрани.Прибывшие на место сотрудники полиции, в составе следственно-оперативной группы, осмотрели место происшествия, провели мероприятия по установлению возможных свидетелей и очевидцев. Собран первоначальный материал, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.