В Сызрани водитель автобуса высадил 11-летнюю девочку прямо на обочину дороги с интенсивным движением
3 февраля 2018 11:44
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Инцидент произошел 1 февраля. Девочка 11 лет возвращалась домой после школы. Дорога от Военного городка до Нефтебазы занимает 10-15 минут, и даже со всеми остановками. Пассажиры быстро добираются до пункта назначения, да и для водителей проезд до конечной остановки — не преодоление Рубикона.
Водитель такси маршрута № 9, сославшись на то, что у него сломалась дверь, высадил 11-летнюю девочку прямо на обочине дороги, сообщает портал szr63.ru.
Ребенок с тяжелым рюкзаком оказался один в незнакомом районе, на трассе с интенсивным движением и при минусовой температуре. Поскольку на этом маршруте этот случай далеко не единичный, то девочка по просьбе родителей, запомнила номер автобуса, правда, без букв. Родители уже дозвонились в транспортный отдел Сызрани, намерены они и написать заявление в прокуратуру.
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