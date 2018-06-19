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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани велосипедист столкнулся на перекрестке с учебной машиной

19 июня 2018 09:55
146
В Сызрани велосипедист столкнулся на перекрестке с учебной машиной Неизвестно, есть ли пострадавшие.
Неизвестно, есть ли пострадавшие.

ДТП произошло сегодня утром на Образцовской площадке. В районе половины восьмого утра на пересечении улиц Астраханская и Циолковского легковушка одной из автошкол не поделила перекресток с молодым парнем на велосипеде.

Сообщается, что учебный автомобиль совершал поворот налево или, возможно, разворачивался. Велосипедист ехал прямо навстречу и в итоге врезался в правый бок машины. Неизвестно, какие травмы получил велосипедист, но его транспортное средство теперь явно не пригодно для использования. По словам очевидцев, за рулем учебной машины был курсант, пишет "Маленькая Сызрань".
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