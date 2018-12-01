В Сызрани тушили крупный пожар на 200 кв. метрах
1 декабря 2018 10:40
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Накануне пожарные работали на месте крупного возгорания в районе станции "Сызрань-город". В 10-м часу утра 30 ноября очевидцы сообщили о пожаре в доме №18 на ул. 1-я Сланцевая, 18. Очевидцы заметили дым из-под крыши жилого дома.
Как сообщил корреспондент КТВ-ЛУЧ с места ЧП, на момент возгорания людей в доме не было. Площадь пожара, по предварительным оценкам, составила около 150 метров. По словам соседей, часть дома была нежилой.
Как уточнило облМЧС, горел частный дом на 200 м2.
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