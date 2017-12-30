В Сызрани произошло ДТП с микроавтобусом и Nissan Almera
30 декабря 2017 10:49
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Сегодня, 30 декабря на улице Локомобильной на мосту через приток Крымзы в районе первой девятиэтажки, около 09:00 столкнулись Nissan Almera и пассажирский микроавтобус 65-го маршрута. Пока не очевидны все обстоятельства аварии, на месте работают чрезвычайные службы, включая врачей "Скорой помощи".
По словам очевидцев, в микроавтобусе был пассажиры, их эвакуировали через заднюю дверь. Пока неизвестно, есть ли серьезно пострадавшие пассажиры и ГИБДД воздерживается от официальных комментариев. Удар был сильный и несколько пассажиров маршрутки получили травмы. Также известно, что пострадал водитель иномарки.
По предварительным данным, погибших в этом ДТП нет.
Сообщается, что попавшие в ДТП авто перегородили проезжую часть и создали серьезную пробку, пишет КТВ-Луч.
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