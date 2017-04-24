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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани произошла подвижка грунта в штольне

24 апреля 2017 09:06
99
В Сызрани произошла подвижка грунта в штольне
Подъездные пути к штольне перекрыли.

Днем 23 апреля поступило сообщение о подвижке грунта и обрушение тыльной стороны штольни расположенной по адресу: н.п. Новокашпирский, г.о. Сызрань, сообщает облМЧС.
К месту происшествия были направлены:

Оперативная группа ФГКУ «7 отряд ФПС по Самарской области, в составе 3 человека, 1 ед. техники
Оперативная группа администрации г.о. Сызрань», в составе 2 человека, 1 ед. техники.
По прибытии установлено, что произошла подвижка грунта, в результате чего были повреждены металлоконструкции над главным входом в штольню и завал входа.
Подъездные пути к штольне перекрыли.

К ликвидации привлечено 10 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС 3 человека личного состава и 1 единица техники.
На 24 апреля запланирована работа комиссии Ростехнадзора по установлению причин произошедшего и возможность дальнейшей эксплуатации штольни.

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