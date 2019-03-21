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В Сызрани пожару не дали перекинуться на дом

21 марта 2019 10:35
117
В Сызрани пожару не дали перекинуться на дом Горели надворные постройки
Горели надворные постройки.

В Сызрани утром 21 марта произошёл пожар; от загоревшейся надворной постройки мог пострадать дом.

В семь часов утра на улице Бакинская горели надворные постройки одного из частных домовладений. К месту ЧП направили четыре пожарных автомобиля и двадцать огнеборцев. Общую площадь возгорания оценили в 30 кв. метров.

Пожар произошёл вблизи жилого дома и огонь мог перекинуться на него. Но специалисты не дали ему распространится.

Известно, что хозяева были на месте. Никто не пострадал, пишет КТВ-Луч.
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