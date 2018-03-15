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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани поезд насмерть сбил трех телят

15 марта 2018 11:17
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В Сызрани поезд насмерть сбил трех телят Транспортная полиция проводит проверку по факту инцидента.
Транспортная полиция проводит проверку по факту инцидента.

Инцидент произошел 14 марта около полудня на перегоне станция Просковьино – станция Канадей, на котором путеизмерителем были сбиты
три теленка.

По имеющейся информации животные сбежали с частного подворья одного из местных жителей. В результате столкновения они погибли на
месте происшествия, а подвижной состав получил повреждения. В частности известно, что у локомотива оторвался смотровой люк и повредились
элементы тормозной системы, у вагона погнулись тяги измерительных тележек и регулировочная вилка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение, сообщает пресс-служба ведомства.

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