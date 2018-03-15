В Сызрани поезд насмерть сбил трех телят

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Инцидент произошел 14 марта около полудня на перегоне станция Просковьино – станция Канадей, на котором путеизмерителем были сбитытри теленка.По имеющейся информации животные сбежали с частного подворья одного из местных жителей. В результате столкновения они погибли наместе происшествия, а подвижной состав получил повреждения. В частности известно, что у локомотива оторвался смотровой люк и повредилисьэлементы тормозной системы, у вагона погнулись тяги измерительных тележек и регулировочная вилка.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальноерешение, сообщает пресс-служба ведомства.