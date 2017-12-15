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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани подросток попал под поезд

15 декабря 2017 12:11
207
В Сызрани подросток попал под поезд и лишился ступни По предварительным данным, он пытался
По предварительным данным, он пытался "покататься", но сорвался.

В четверг 14 декабря в 19:35 в районе станции Сызрань был травмирован поездом 14-летний подросток.
Как сообщила Samru.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова, парень гулял по путям в поисках поезда, на котором можно было бы покататься. Он зацепился за один из них и даже проехал некоторое расстояние, но не удержался, упал, в результате поезд отрезал ему ступню. Подросток госпитализирован.

По данным 63.ру, у ребенка диагностировали открытый перелом правой голени. Но, к счастью, медикам удалось спасти стопу ребенка, — уточнили в Сызранской транспортрной прокуратуре.

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