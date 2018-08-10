В Сызрани ночью горел частный дом на 50 кв. метрах

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В ночь на 10 августа по адресу: г.о. Сызрань, ул. Щорса, произошел пожар.Горел частный дом на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 25 человек личного состава и 7 единиц техники.Они справились с огнем за полчаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.