В Сызрани мужчина проник в чужой дом, выпил бутылку коньяка и заснул

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Находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о том, что в одном из охраняемых объектов, частном доме, сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно выехали по указанному адресу.К патрульным, которые в считанные минуты прибыли на место происшествия, обратилась за помощью перепуганная женщина 1980 года рождения. Она сообщила, что придя домой обнаружила неизвестного, который безмятежно спал в ее доме. Предположительно проникнув через окно в жилище, мужчина после недолгих поисков обнаружил бутылку коньяка. Недолго думая, он ее выпил. После чего незванный гость уснул. А когда проснулся, то оказался в компании сотрудников Росгвардии, которые и передали 43-летнего местного жителя коллегам из полиции.Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.