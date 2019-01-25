В Сызрани мужчина, падая с четвертого этажа, схватился зубами за веревку
25 января 2019 13:41
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Опытный медик из Сызрани рассказала о необычном случае, произошедшем ранее с жителем Сызрани, который вынужден был обратиться к врачу с поврежденными зубами. Как оказалось, мужчина забыл дома ключи от квартиры и попытался перебраться в свое жилище через соседей, по балкону четвертого этажа, пишет КТВ-Луч.
В какой-то момент мужчина поскользнулся и едва не упал с балкона, но успел зацепиться зубами за бельевую веревку. Далее он сумел перевалиться через перила на свой балкон и вскоре обратился за медицинской помощью.
- Когда странный пациент оказался у меня в кресле, я поначалу даже испугалась. Лицо в крови, а три передних зуба просто ходили ходуном! Страшно было приступать к каким-либо манипуляциям. Поддерживала левой рукой каждый зуб, – приводит слова стоматолога газета «Волжские вести».
Благодаря усердию стоматолога все поврежденные зубы удалось спасти.
Фото Википедия
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