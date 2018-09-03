В Сызрани молодой водитель на легковушке сбил пешехода

117

2 сентября в Сызрани молодой человек 1996 года рождения (водительский стаж 1 год), управляя автомашиной ВАЗ двигался по улице Жуковского в направлении улицы Лазо. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель при повороте налево на улицу Шухова допустил наезд на мужчину 1953 года рождения, переходившего проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.Фото pixabay.com