В Сызрани горел мусор на 60 кв. метрах

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Вечером 16 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании мусора в г.о. Сызрань, ул. Кирпичная. На месте вызова работала группировка в количестве 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Возгорание тушили около часа. Угроза распространения на жилые постройки отсутствует, сил и средств достаточно, погибших и пострадавших нет. Проливка завершена, сообщает облМЧС.