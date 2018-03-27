В Сызрани двоих подростков ударило током на грузовом вагоне

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26 марта в 15 ч. 20 мин. в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о поражении электрическимтоком двух несовершеннолетних на станции Сызрань-город.При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что два подростка в возрасте 11 и 12 лет забрались нагрузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из подростков коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражениеэлектрическим током.Он был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени верхних и нижних конечностей (30-40%%). Второй получил менее значительные ожоги и от госпитализации отказался.По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.