В Сызрани двоих подростков ударило током на грузовом вагоне
27 марта 2018 11:03
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26 марта в 15 ч. 20 мин. в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о поражении электрическим
током двух несовершеннолетних на станции Сызрань-город.
При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что два подростка в возрасте 11 и 12 лет забрались на
грузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из подростков коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражение
электрическим током.
Он был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени верхних и нижних конечностей (30-40%%). Второй получил менее значительные ожоги и от госпитализации отказался.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.
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