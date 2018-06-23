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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани беременная женщина несколько раз ударила себя ножом в живот

23 июня 2018 09:43
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В Сызрани беременная женщина несколько раз ударила себя ножом в живот В тяжёлом состоянии раненую женщину доставили в больницу.
В тяжёлом состоянии раненую женщину доставили в больницу.

Кровавая драма разыгралась 22 июня на улице Новостроящаяся, 12. В первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщине.

– Со слов сожителя женщины, она находится на малом сроке беременности и несколько раз ударила себя ножом в живот. Почему так сделала, неизвестно, но была пьяна, – рассказали КТВ-ЛУЧ местные жители.

Источник издания в чрезвычайной службе подтвердил, что у 39-летней женщины зафиксировали алкогольное опьянение. Пострадавшая имеет прописку в Тольятти и в настоящее время находится в состоянии средней тяжести.

– Множественные ножевые ранения в живот привели к потере крови и сильному падению давления в организме. Изначально было потеряно какое-то время для оказания помощи, потому что люди были в таком состоянии, что трижды вызывали «Скорую», но называли неверный адрес, путали номер дома и не сразу смогли вспомнить точный адрес, – сообщил собеседник.
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