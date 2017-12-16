В Ставропольском районе выявили факт фиктивной регистрации иностранцев
16 декабря 2017 13:36
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Сотрудники полиции установили, что 44-летний житель села Мусорка осуществил фиктивную регистрацию граждан по месту своего жительства. По данным стражей правопорядка, с 2013 года подозреваемый зарегистрировал 7 граждан России и их пятерых несовершеннолетних детей.
Возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.
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