В Ставропольском районе вор пытался похитить автозапчасти на 23 тыс. рублей

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратился житель сельского поселения Александровка 1970 года рождения, с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник проник на его территорию частного домовладения и пытался похитить автозапчасти на общую сумму 23 тысячи рублей.Потерпевший рассказал, что, в начале ноября приехав на свой участок, он обнаружил, что дверь сарая взломана, а хранившиеся в сарае автозапчасти похищены. Общий ущерб составил 19 тысяч рублей. Мужчина не стал обращаться в полицию, решив найти злоумышленника самостоятельно. Спустя некоторое время, когда потерпевший, приехав на свой участок, он увидел неизвестного мужчину, державшего в руках автозапчасти, принадлежавшие ему.Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1991 года рождения, ранее судимый по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что автозапчасти украденные ранее продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, вернулся на участок с целью повторной наживы, но довести свой преступный замысел до конца он не смог, так как был задержан заявителем.О краже возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.