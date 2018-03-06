В Ставропольском районе полуприцеп Volvo FH столкнулся с легковушкой, а та с еще одним грузовиком

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ДТП произошло утром 5 марта в Ставропольском районе. Мужчина 1973 года рождения, управляя автомашиной «Volvo FH» в составе полуприцепа, двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны Сызрани. По предварительной информации полицейских, на 953 км данной автодороги, водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, применил экстренное торможение со смещением влево, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «Лада Калина», которая остановилась из-за ранее произошедшего касательного столкновения с автомашиной «ГАЗ-279952».После столкновения автомашина «Лада Калина» продолжила движение вперед и совершила столкновение с автомашиной «ДАФ FT ХF» в составе полуприцепа. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Лада Калина», 22-летний молодой человек получил травму плеча. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.