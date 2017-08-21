В Ставропольском районе ночью горел автомобиль

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В ночь на понедельник, 21 августа по адресу: м.р. Ставропольский, ПТО "Сборщик", произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.