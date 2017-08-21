Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области cостоится конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова Гостей ждет разнообразная программа.
В Самарской области cостоится конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова
Началась сдача в эксплуатацию сетей связи второго этапа в ОЭЗ
Началась сдача в эксплуатацию сетей связи второго этапа в ОЭЗ "Тольятти"
Оренбургские танкисты проведут стрельбы из Т-72Б3 в Самарской области
Оренбургские танкисты проведут стрельбы из Т-72Б3 в Самарской области
В Самаре откроется выставка-гербарий
В Самаре откроется выставка-гербарий
9 сентября состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу
9 сентября состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу
Во сколько самарцам обойдется сбор ребенка в школу?
Во сколько самарцам обойдется сбор ребенка в школу?
Малахов обратился к Эрнсту в открытом письме
Малахов обратился к Эрнсту в открытом письме
В Самаре на Московском начали укладывать трамвайные рельсы к «Самара-Арене»
В Самаре на Московском начали укладывать трамвайные рельсы к «Самара-Арене»
сегодня  Понедельник, 21 августа, 11:55
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/08:
USD 59.36
0.11
EUR 69.72
0.07
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ставропольском районе ночью горел автомобиль

21 августа 2017 09:30
107
В Ставропольском районе ночью горел автомобиль
Устанавливают причину пожара.

В ночь на понедельник, 21 августа по адресу: м.р. Ставропольский, ПТО "Сборщик", произошел пожар.

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
18 августа 2017  21:22
Он расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов.
В Тольятти директор «ПЖРТ Центрального района» ответит перед судом за невыплату зарплаты работникам организации
Он расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов.  Закон
321
18 августа 2017  20:08
Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей.
В Тольятти осужден сотрудник ИК за пронос осужденным сотовых телефонов и SIM-карт за взятку
Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей.  Закон
341
18 августа 2017  20:06
Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается.
После вмешательства прокуратуры 39 сирот Чапаевска получили квартиры в новостройках
Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается.  Закон
294
18 августа 2017  19:52
Он нанес тому удар стеклянной трехлитровой банкой по голове, после чего, взятым со стола ножом нанес множественные удары по голове, груди, туловищу потерпевшего, от которых последний скончался на месте происшествия.
Житель Новокуйбышевска семь лет проведет за решеткой за убийство друга
Он нанес тому удар стеклянной трехлитровой банкой по голове, после чего, взятым со стола ножом нанес множественные удары по голове, груди, туловищу потерпевшего,... Закон
805
18 августа 2017  19:39
Судом установлено, что он на улице Краснодонской продал за 1000 рублей сверток с героином массой 0,27 грамма.
За сбыт героина самарец четыре года проведет в колонии
Судом установлено, что он на улице Краснодонской продал за 1000 рублей сверток с героином массой 0,27 грамма.  Закон
251
18 августа 2017  18:06
Они ехали транзитом через Самарскую область. Доставленные в территориальный отдел полиции мигранты были проверены по имеющимся учетам, дактилоскопированы.
В Кинельском районе полицейские задержали 35 мигрантов
Они ехали транзитом через Самарскую область. Доставленные в территориальный отдел полиции мигранты были проверены по имеющимся учетам, дактилоскопированы.  Закон
293
18 августа 2017  15:29
Он задолжал более 33 миллионов 331 тысячи рублей.
В Тольятти руководитель ООО «Волгастроймонтаж» подозревается в уклонении от уплаты налогов
Он задолжал  более 33 миллионов 331 тысячи рублей. Закон
307
Весь список
Происшествия
21 августа 2017  09:38
В Самаре 70-летняя женщина вышла с вокзала и пропала
В Самаре 70-летняя женщина вышла с вокзала и пропала
Женщина дезориентирована. Происшествия
762
21 августа 2017  09:30
В Ставропольском районе ночью горел автомобиль
В Ставропольском районе ночью горел автомобиль
Устанавливают причину пожара. Происшествия
106
21 августа 2017  09:05
В Сызрани горел прицеп Камаза
В Сызрани горел прицеп Камаза
Площадь возгорания оценивается в 25 кв. м. Происшествия
112
Весь список
Криминал
21 августа 2017  10:42
У жительницы Самары мужчина украл машину, решив, что она бесхозная
У жительницы Самары мужчина украл машину, решив, что она бесхозная
 Похищенную автомашину он разобрал на запчасти и собирался продать. Криминал
80
21 августа 2017  09:47
Безенчукскими полицейскими задержан студент, подозреваемый в краже документов
Безенчукскими полицейскими задержан студент, подозреваемый в краже документов
Пострадавший в это время спал на скамейке. Криминал
107
21 августа 2017  09:11
В Кинельском районе мошенница похищала деньги за услуги по коммунальным платежам, денежным переводам
В Кинельском районе мошенница похищала деньги за услуги по коммунальным платежам, денежным переводам
Она присвоила более 390 000 рублей. Криминал
107
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
388
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7177
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1402
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5472
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1827
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2902
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
560
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2242
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2036
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1665
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1835
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5678
Весь список

Мероприятия
В Самаре откроется выставка-гербарий
9 сентября состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу
В Самаре состоялся легкоатлетический марафон «Каждый - первый»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре 70-летняя женщина вышла с вокзала и пропала

767

В Новокуйбышевске на проезде Ударников горел дом и надворные постройки

626

В Тольятти в больницу попала маленькая девочка, съевшая 28 таблеток витамина "Витрум"

587
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2329

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2041

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1889
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда