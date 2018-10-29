В Ставропольском районе мужчина ударил знакомого бутылкой по голове

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В дежурную часть Отдела МВД России по Ставропольскому районуобратился 32-летний житель сельского поселения Лопатино с сообщением о причинение ему телесных повреждений.Потерпевший распивал алкогольные напитки со своим знакомым около одного из домов, расположенных на улице Советская. Между мужчинами возникла ссора, которая скоро переросла в драку. По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник в ходе потасовки дотянулся до бутылки и ударил ей по голове своему сопернику.В результате проведенной экспертизы было установлено, что полученная потерпевшим травма квалифицируются как легкий вред здоровью.Оперативники задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия. Им оказался 28-летний местный житель. По информации полицейских, подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.