В Ставропольском районе молодой человек фиктивно регистрировал иностранцев
8 августа 2018 12:24
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В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили, что 19-летний житель села Мусорка Ставропольского района осуществлял регистрацию иностранных граждан по месту своего жительства. Как выяснили правоохранители, в период времени с января по апрель подозреваемый осуществил незаконную постановку на учет 38 иностранных граждан ближнего зарубежья без фактического предоставления им места проживания. Предполагаемый злоумышленник свою вину признал полностью.
Возбужденно уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч либо лишение свободы на срок до трех лет.
С целью выявления фактов фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудниками полиции регулярно проводятся проверки. За 2018 год в отношении 19 жителей Ставропольского района возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.
Фото: pixabay.com
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