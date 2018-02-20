В Ставропольском районе молодая автомобилистка на ВАЗ 2112 врезалась в Audi A7
20 февраля 2018 12:55
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ДТП произошло утром 19 февраля в Ставропольском районе. Молодая женщина 1988 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2112», двигалась по автодороге «Тольятти-Ягодное» со стороны города Тольятти. По предварительной информации полицейских, на 7 км данной автодороги, водитель, двигаясь в условиях снегопада, не выбрала скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Audi A7», двигавшейся во встречном направлении, сообщает облМВД.
В результате ДТП пострадал водитель автомашины «ВАЗ 2112», 29-летняя девушка получила травмы головы. После оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась.
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