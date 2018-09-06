В Ставропольском районе горел частный дом на 100 м2

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В ночь на 6 сентября огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Ставропольский, с. Нижнее Санчелеево, ул. ЧапаеваГорел частный дом на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 4 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.