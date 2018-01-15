В Ставропольском районе двое погибли в ДТП с грузовиком

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Полицейские выясняют обстоятельства ДТП произошедшего в ночь с 14 на 15 января 2018 года в Ставропольском районеАвтомобиль Лада Гранта двигался по автодороге со стороны города Тольятти в сторону Димитровграда. По предварительной информации полицейских, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с грузовым автомобилем Scania, который после столкновения съехал в кювет по ходу своего движения. В результате ДТП двое мужчин, находящиеся в отечественном автомобиле, скончались до приезда скорой помощи. Водитель грузового автомобиля 1970 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение с травмой спины.Как выяснили стражи правопорядка, за рулём легкового автомобиля находился 23-летний житель с. Верхнее Санчелеево. Личность второго мужчины устанавливается.В результате работы на месте происшествия сотрудники полиции установили, что транспортное средство Лада Гранта за несколько часов до трагедии было предположительно украдено у 39-летнего жителя Самарской области. В полицию Ставропольского района поступило от него сообщение. Мужчина рассказал, что работает водителем такси и в эту ночь перевозил двух пассажиров из Тольятти в Ставропольский район. Однако, пассажиры вызвали у него подозрение и водитель такси попросил мужчин рассчитаться за поездку. Те сначала утверждали, что для оплаты проезда им необходимо разменять деньги, а потом пассажир, сидевший на заднем сидении, замахнулся на водителя ножом. Мужчина сумел выскочить из автомобиля и убежать, а пассажиры скрылись на автомобиле таксиста.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.