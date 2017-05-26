В Старосемейкино Самарской области сгорел автомобиль

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Вечером 25 мая по адресу: м.р. Красноярский, с. Старосемейкино, ул. Калужская, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.