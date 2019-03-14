В Сергиевском районе задержали браконьера

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При проведении планового рейда по надзору в области охраны животного мира, специалистом департамента охоты и рыболовства Самарской области были обнаружены останки кабана в лесном массиве Смольковского охотхозяйства. На место преступления была вызвана полиция.Прибывшие на место сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району, совместно со специалистом департамента охоты и рыболовства Самарской области, проследовали по следам от лыж и определили, что они ведут к одному из домов в селе Кутузовский.В ходе расследования, стражи порядка выяснили, что владельцем дома оказался гражданин, который неоднократно был замечен в вышеупомянутом лесном массиве. Во время обыска у подозреваемого была обнаружена часть туши животного, после чего он сознался в том, что совершил незаконную охоту, а также показал другие места складирования туши животного, место забоя и орудие убийства (петлю из троса).В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.