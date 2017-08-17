В Сергиевском районе пьяный мотоциклист без прав стал виновником ДТП

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31-летний водитель мотоцикла «Yamasaki Leader», не имеющий права управления транспортным средством, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны улицы Луговой в направлении улицы Пионерской. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, мужчина не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и его 16-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в районную больницу. Инспекторы ГИБДД установили, что пострадавшие не использовали защитные мотошлемы.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.