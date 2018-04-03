В Сергиевском районе на 50 кв. метрах горел гараж

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Рано утром 3 апреля по адресу: Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Галяшина, произошел пожар. Горел гараж на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар потушили за 25 минут, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.