В Сергиевском районе на 50 кв. метрах горел гараж
3 апреля 2018 11:21
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Рано утром 3 апреля по адресу: Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Галяшина, произошел пожар. Горел гараж на 50 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар потушили за 25 минут, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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