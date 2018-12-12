В Сергиевском районе иномарка Chery Tiggo врезалась в трактор

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ДТП произошло в Сергиевском районе вечером. Водитель 1981 года рождения, управляя автомашиной «Chery Tiggo», двигаясь по 1108 км автодороги «Урал» М-5, в направлении г. Самара, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении колесного трактора Беларус и врезался в него.В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Chery Tiggo». Он госпитализирован, ведется проверка по факту аварии, сообщает облМВД.