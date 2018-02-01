В Саратовской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней
1 февраля 2018 13:39
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31 января в Ершовском районе Саратовской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Диагноз поставила ветеринарная лаборатория в Балакове по результатам исследования патологического материала, отобранного от павших свиней, обнаруженных на местности вблизи с. Малый Перелаз. Специалисты провели неотложные мероприятия по ликвидации очага. Останки инфицированных животных сожжены, место их обнаружения подвергнуто дезинфекции.
В селе объявлен карантин. В Ершовском районе введены ограничения на вывоз, реализацию свиней и свиноводческой продукции, запрет на закупку свиней у населения и заготовку свинины, сообщили в региональном управлении ветеринарии, пишет СарБК.
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