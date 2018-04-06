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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Саратове после ремонта загорелся тепловоз

6 апреля 2018 13:49
95
В Саратове после ремонта загорелся тепловоз Кабина начала дымиться во время перегона.
Кабина начала дымиться во время перегона.

Сегодня, 6 апреля утром пожарные тушили загоревшийся тепловоз. Его кабина начала дымиться во время перегона после ремонта. Это произошло на ж/д в районе Поливановки ("ПривЖД", "РЖД"). Машинисты пытались бороться с огнем самостоятельно, но потом позвонили "01". Пострадавших нет, сообщает СарБК.
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