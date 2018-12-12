В Самару контрабандой пытались ввезти крупную сумму через аэропорт

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В начале декабря 2018 года в международном аэропорту Курумоч пассажир рейса «Прага Самара» проследовал «зеленым» коридором, показывая своими действиями, что у него нет необходимости декларировать товары в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.В ходе выборочного таможенного контроля рейса он был выявлен должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара, и во время проведения таможенного досмотра у гражданина в ручной клади было обнаружено 49300 Евро. По курсу Центрального банка РФ на тот момент сумма составляла 56 128 долларов США. Свободное перемещение денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза возможно только на сумму 10 тысяч долларов США. С информацией о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств, когда необходимо в письменной форме продекларировать всю сумму ввозимых наличных, гражданин был знаком, но проигнорировал установленный законодательством порядок декларирования.По данному уголовному делу предусматривается наказание в виде штрафа от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, или ограничение свободы на срок до двух лет, сообщает Самарская таможня.